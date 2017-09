Frieden für Myanmar? Peace for Myanmar?

Im südostasiatischen Staat Myanmar könnten aktuell ethnische Säuberungen von ungeahntem Ausmaß stattfinden. In der südwestlichen Provinz Rakhine liefern sich Regierungstruppen und Partisanen der Arakan Rohingya Salvation Army einen Krieg. Mehr als 300.000 Rohingya flohen seit Ende August 2017, Berichte von Kriegsverbrechen häufen sich. Wie soll die Weltgemeinschaft damit umgehen?

In Myanmar leben insgesamt 135 offiziell anerkannte Ethnien. 60 Prozent sind Birmanen, die vor allem im Zentrum des Landes leben. Nordwärts und nach Thailand hin siedeln buddhistische Shan und christliche Bergstämme, deren bekannteste Vertreter die Karen sind. Die zurzeit in den Medien präsente Provinz Rakhine liegt am südwestlichen Rand Myanmars. Sie grenzt am Golf von Bengalen, Bangladesch und den von der Regierung gehaltenen Provinzen. Gemäß dem Staatsbürgerschaftsgesetzes von 1982 werden die dort lebenden muslimischen Rohingya nicht als offizielle Ethnie anerkannt; trotz ihrer Jahrhunderte zurückliegenden Wurzeln. Damit bleiben ihnen das Wahlrecht, Bildung und rechtlicher Schutz verwehrt. Seit der Unabhängigkeit Myanmars im Jahr 1948 waren die Rohingya zudem bestrebt sich unabhängig zu machen, in Folge dessen fanden 20 große militärische Operationen gegen sie statt. Rund eine Million Rohingya floh in den vergangenen Jahrzehnten ins Ausland. Auch Shan und andere Ethnien im Norden streben Autonomiestatus an und liefern sich bewaffnete Konflikte mit der Regierung.

Dieser Streit ist im Kollektivgedächtnis der Menschen tief verankert, weshalb von einer friedlichen Lösung aus eigenem Antrieb heraus nicht auszugehen ist. Nationalistisch buddhistische Institutionen indoktrinieren die Bevölkerung mit der Idee eines rein buddhistischen Myanmars, während die Perspektivlosigkeit der Rohingya und anderer Ethnien junge Männer und Kinder zu Soldaten der Milizen macht. Die Frage nach einer Intervention in Myanmar wird in der UN zur Sprache kommen; in Asien steht diese bereits im Raum. Kambodscha und China lehnten einen militärischen Eingriff bislang ab, zwei Länder in denen es ebenfalls muslimische Minderheiten und ethnische Reibungen gibt. Japans Premierminister besprach erst vor wenigen Wochen eine engere militärische Kooperation mit dem General des burmesischen Militärs. Von asiatischer Seite aus ist vorerst kein Eingriff zu erwarten.

Bundesrepublik Myanmar?

Myanmar ist reich an Bodenschätzen, die viel zur Bildung und Infrastruktur beitragen könnten. Dafür muss jedoch der Frieden zwischen den verfeindeten Ethnien gesichert und die Korruption bekämpft werden. Eine Möglichkeit wäre die Schaffung eines föderalen Regierungssystems, ähnlich dem der Bundesrepublik oder der Schweiz. Birmanen, Rohingya, Shan und ein Zusammenschluss der Bergstämme hätten die Möglichkeit zur Schaffung halbautonomer Provinzen und trögen innenpolitisch und wirtschaftlich die Verantwortung, solange sie sich an eine geschriebene Verfassung halten. Streitigkeiten würden von einem Verfassungsgericht geschlichtet, in dem Geschworene und Richter aus allen Ethnien vertreten sein müssen. Zur Entspannung der tief verwurzelten Konflikte sollte das Bildungssystem mäßigend auf junge Generationen einwirken, da diese sonst mit alten Feindbildern indoktriniert werden könnten.

Ein weiterer Aspekt ist der Anbau und Export von Drogen, mit dem das burmesische Militär wie auch Shan und Karen ihre Waffen finanzieren. Ähnlich der thailändischen Politik der 1980/90er sollten Opiumfelder der Kriegsparteien durch Tee und Kaffee ersetzt werden, womit lokal eine nachhaltige Wirtschaft errichtet wird. Eine Partnerschaft mit wirtschaftlich starken Staaten als Sicherheitsgaranten kann in Erwägung gezogen werden; jedoch im Blick behaltend, dass sich die nächsten Großmächte Indien und China aus strategischen Gründen um diese Position bemühen würden, was neue Konflikte auslösen könnte. Thailand und Malaysia werden zudem einer neuen Wirtschaftsmacht vor der eigenen Nase mit Misstrauen begegnen. Die Kooperation zum Wiederaufbau muss somit streng verfassungskonform, im Sinne geltender Konventionen, sowie unter Berücksichtigung lokaler Interessen geschlossen werden.

Lösung UN-Mandat?

Die akute Problematik ist der andauernde Kriegszustand zwischen Birmanen und anderen Ethnien. Trotz der seit 2016 amtierenden Staatsrätin und Friedensstifterin Aung San Suu Kyi konnte der Frieden in Myanmar nicht hergestellt werden. Birmanen, Shan, Karen und Rohingya verteidigen ihre Interessen verbissen mit der Waffe. Ist eine militärische Intervention der UN zu empfehlen? Als Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Befriedung muss zunächst ein „Robustes Mandat“, gemäß Kapitel VII (Artikel 42) der UN-Charta beschlossen werden. Das heißt, dass Soldaten nicht nur im Selbstverteidigungsfall schießen dürfen, was notwendig ist um den Schutz von Zivilisten vor Übergriffen zu garantieren. Weiterhin sollten Staaten damit betraut werden, deren Streitkräfte Erfahrung in bergigem Gelände sowie Tropengebieten haben. Andere wie beispielsweise die Bundeswehr, sollten sich vorerst auf eine Unterstützung im Rahmen des Wiederaufbaus oder durch Militärexpertise beschränken.

Im Falle einer Intervention muss festgelegt werden, wie und wo Personal und Material in das Land gebracht werden. Da es in Myanmar zwei Krisenherde im Norden und im Süden gibt, wäre man auch zu zwei Ausgangspunkten gut beraten. Für die Krisenregion Rakhine bietet sich nur der Nachbarstaat Bangladesch an. Aufgrund jüngster terroristischer Akte, Korruption und Armut gilt dieses Land jedoch nicht als sicher; dennoch ist ein Stützpunkt, unmittelbar zur Grenze an die Provinz Rakhine, unumgänglich. Seestreitkräfte im Golf können Truppenbewegungen überwachen. Im Norden und Osten, nahe dem anderen Konfliktherd, eignen sich theoretisch China, Indien, Thailand und Laos als Ausgangspositionen. Da sich China offen gegen eine Intervention in Myanmar aussprach und die thailändische Militärregierung kein Interesse an der Präsenz ausländischen Militärs haben dürfte, wäre auch hier die Auswahl beschränkt. Indien, als aktuell politische Opposition zu China, könnte als Ausgangspunkt für eine UN-Mission fungieren – mit der Gefahr, dass außenpolitische Spannungen mit der Volksrepublik entstehen. Da im Norden Myanmars die Shan und die Bergstämme eine traditionelle Opposition zu den Birmanen sind, wäre die Schließung einer Kooperation, etwa für die Nutzung geografischer Kenntnisse, kein Hindernis.

Die Entwaffnung aller Parteien muss bei einer Friedensmission oberste Priorität nach dem Schutz der Zivilbevölkerung haben. Hierbei offenbart sich die eigentliche Schwierigkeit: Das Regierungsmilitär darf, im ungünstigen Fall einer Eskalation, nicht unterschätzt werden. Myanmars Armee umfasst derzeit mehr als 300.000 Soldaten, besitzt israelische Waffen und wurde mutmaßlich von japanischen und nordkoreanischen Militärexperten ausgebildet. Auch muss der birmanischen Ethnie klar sein, das sie im Falle eines Verlustes gegen die Rohingya und Shan ein Rachefeldzug erwartet. Illegale Waffenlieferungen gehen an Partisanen der Karen und Shan über Thailand und Kambodscha. Wen soll man demnach zuerst entwaffnen? Denn wer in Myanmar interveniert, wird um Allianzen mit aktiv kämpfenden Ethnien nicht herumkommen. Das wirft Fragen über die Einhaltung der Genfer Konventionen auf, denn die Prävention von Kriegsverbrechen ist schwer umzusetzen.

Fazit

Aufgrund der seit Jahrzehnten währenden Spannungen zwischen Ethnien und Konfessionen, wird ein unitarischer Staat Myanmar keine zufrieden stellende Lösung für alle Konfliktparteien darstellen. Ein föderales System hingegen, mit der Teilautonomie der Provinzen und einer durchmischten Regierung, in der Gewaltentrennung herrscht, könnte eine Lösung des Konfliktes darstellen. Ohne die konkrete Hilfe angrenzender asiatischer Staaten ist von einer militärische Intervention unter den jetzigen gegebenen Bedingungen abzusehen. Trotzdem sollte die Umsetzung von Embargos gegen die Regierung Myanmars sowie die Unterstützung der Aufnahmeländer flüchtender Rohingya, zumindest für die absehbare Zeit, ein vorrangiges Ziel sein.

________________________________________________________________________

Currently, in the Southeast Asian state Myanmar ethnical cleansing might take place in unforeseen dimensions. In southwestern province Rakhine governmental troops and militias of Arakan Rohingya Salvation Army get engaged into combat, wherefore more than 300.000 muslim Rohingya have fled since August 2017. Reports of war crimes increase since then. How should the international community react to that situation?

Officially, 135 acknowledged ethnicities live in Myanmar. More than 60 percent are so-called Birmese, who settled in central Myanmar and in the south. Northwards as well as towards the Thai border, mostly Buddhist Shan communities and Christian hill tribes, such as Karen are located in. They all have their own languages and some are hostile to the Birmese government. Tensions between those quasi-autonomous provinces and the capital led to plenty of armed skirmishes, civilians suffer from permanent war situation, which is why many communities have fled to northern Thailand and Laos.

Rakhine province as Myanmar´s southwest only touches Bangladesh in the west, the government-held provinces of north and east as well as the Bay of Bengal in the south. Due to 1982 Burmese citizenship law, Rakhine´s Rohingya ethnicity is not considered as official citizens, which excludes the right of voting, education and protection, even if they have lived there since hundreds of years. However, after Myanmars independence in 1948 Rohingya activists got enthused by the idea of their own state Rakhine already, which is why governmental forces implemented crack downs in 20 bigger operations wherefore about one Million Rohingya have fled.

Given, that the conflict is engraved in the people´s collective mind, a peaceful solution of their own volition won´t be likely. Nationalist buddhist institutions have indoctrinated their people with the idea of a buddhist only Myanmar, while the suffer of suppressed muslim and christian ethnicities drives young men and even children right in the arms of paramilitary militias. Sooner or later, the question about intervening will become relevant, as it is already in Asia. Both China and Cambodia rejected the idea of a military intervention in Myanmar, as they have muslim minorities and ethnic tensions themselves. Meanwhile, the Japanese prime minister met military officials of Myanmar to discuss closer ties in training and equipping. In a nutshell, we should not expect much Asian intervention in midterms.

Federal Republic of Myanmar?

Myanmar is a rich country considering sheer numbers of mineral resources. Technically, it is enough to establish a proper infrastructure plus a good educational system. Therefore, peace between all opposing ethnicities and confessions has to be assured as well as corruption has to be fought. A possibility to satisfy all engaged parties, would be a federal system, similar to the Federal Republic of Germany or Switzerland. In such case, the Birmese, Rohingya, Shan and a merger of different hill tribe communities would be able to create semi-autonomous federal states, which´s borders correspond with traditional settlement areas. Concerning internal affairs, those federal states would be free in raising their own economy based on given resources, as long as they correspond with a written constitution. Disputes should be handled by one constitutional court, which´s judgeship should contain representatives from all ethnicities. To assure long term peace, the educational system is well advised to temper tribal pride since younger generations could be indoctrinated with hostility by elders.

Another important aspect concerns drug cultivation since opium has been both governmental military´s and separatist´s biggest income to trade weapons. Similar to Thai policy, which led to the destruction of opium fields in the Golden Triangle in the 1980/90s, Myanmar should offer to Shan, hill tribes as well as to Rohingya the right to cultivate tea and coffee in mountainous areas, which could become a new economy instead. Furthermore, partnership with an economic superpower as security guarantor can be considerable. However, both candidates China and India have put much effort to increase their own political influence in Southeast Asia and came to crossed purposes several times, already. Which, in a scenario of one superpower being Myanmar´s big brother, could lead to new conflicts fought on the back of civilians. Furthermore Thailand and Malaysia approximately won´t be very excited to see a new economic power growing right in their neighborhood. In conclusion, a cooperation to rebuild the country must follow its constitution, as it should correspond to valid conventions under consideration of local interests.

UN mandate solution?

The current core problem is a permanent situation of war between Birmese and other ethnicities. In opposite to worldwide expectations, the inauguration of Noble Peace Price holder Aung San Suu Kyi as the new state counselor in 2016 did not bring peace upon Myanmar, but a continuation of armed conflict caused by crossed purposes of the military government and partisan militias in south and north instead. Therefore the question if a military intervention of the UN would be successful, becomes legit. As legal conditions for a peacekeeping mission, the UN have to adopt a so-called ´robust mandate´ due to Chapter VII (article 42) of the UN Charter, which allows peacekeeping units to fight back, even if not in a case of pure self defense, which will be necessary in order to protect civilians. In addition, only states should be entrusted with that mandate, which´s forces are experienced in combat in mountain and tropical areas, what does exclude the German Bundeswehr for instance, which instead could be entrusted with reconstruction aid and military expertise – for the time being.

An essential aspect in case of intervention is how and where to transport personnel and material. Since Myanmar has had two trouble spots in south and north, two different bases to intervene are advisable. For civil war province Rakhine, only Bangladesh is available for selection due to mentioned geographical factors, backed by naval forces in the Bay of Bengal to cover operation units. However, Rakhine´s neighbor country can not be considered as a safe region, considering recent terrorist attacks in urban areas and increasing poverty. Nevertheless, just by reason of Bangladesh being the only neutral state next to Rakhine, it is the only option to start with. Whereas, the northern provinces do offer all remaining neighbor countries China, India, Thailand and Laos as starting points. Since China already rejected a suggestion for military intervention and Thailand´s military government approximately not accepting foreign forces in its own country, the choice might be restricted again. Since India has opposed China in political affairs recently, it likely could agree to serve as a base for a UN mission, but the risk of strategical tensions with the People´s Republic has to be under consideration. Due to traditional hostility between northern Shan communities and the Birmese government, making allies to get better knowledge about the mountainous provinces might be easier than expected.

Disarmament of all engaged war parties must be a peacekeeping mission´s top priority, after securing civilian´s lives. On this occasion, a main obstacle does occur. Myanmar´s forces should not be underestimated, as they arm over 300.000 soldiers with Israeli weapons, being combat experienced and probably even trained by Japanese and North Korean military experts. Furthermore, the Birmese ethnicity is aware of the consequences in case of a loss against the Rohingya and Shan, likely culminating in a bloody revenge campaign. Also, smuggled weapons, coming from Cambodia through Thailand, reach Karen and Shan militias, which reveals the question about which side should be disarmed at first; especially if the UN had to make allies. In this context, the question about how to control a strict compliance of Geneva Convention will become legit, since the conflict between the ethnicities has become very emotional, as well as combatants´ actions are hard to be supervised.

Conclusion

Due to ethnical and confessional tensions which have occurred decades ago and characterized the people´s mind, a unitarian state Myanmar would never be an acceptable solution for all of its inhabitants. Instead, a federal system with partial autonomy, separation of powers and being represented by all ethnicities could lead to a peaceful solution in long terms. Without concrete help of neither the ASEAN nor Asia´s super powers, the UN would be well-advised to desist from a military intervention. Whereas, the Asian states should insist in diplomacy, as well as sanctions against the Birmese government and aiding refugees receiving countries will be a better choice in order to temper the current situation.

