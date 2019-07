Angela Merkels Zittern: Wie Regierungschefs ihre Gesundheit verschleiern

Alexandre Kintzinger

Ich komme ursprünglich aus Luxemburg, bin seit 2015 in Aachen wohnhaft und studiere dort zurzeit Media and Communications for Digital Business an der FH Aachen. Journalistisches schreiben ist für mich mehr als nur eine Nebentätigkeit, sondern schon seit langem eine Leidenschaft. Deswegen würde ich mich auch gerne später beruflich in diese Richtung bewegen. Erste Erfahrungen in diesem Bereich machte ich schon durch ein Praktikum bei Luxemburger öffentlich-rechtlichen Radio 100,7. Ich war von Februar 2018 bis Juni 2019 Vorsitzender der JEF Aachen sowie zudem war ich von Dezember 2017 bis Oktober 2018 im RCDS Bundesfachausschuss für Internationales und für europäische Beziehungen im Bereich der Studentenorganisation der EVP, den European Democrat Students, zuständig. Ich habe Interesse für europäische Politik sowie auch für gesellschaftspolitische Themen und wirtschaftliche Themen. Zudem schreibe ich gerne über politisch freiheitliche Themen mit einem liberal-konservativen Ansatz, z.B. dem Schutz der individuellen Freiheiten der Bürger gegenüber des Staates, der sich zu sehr einmischt.