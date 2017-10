Wahlsystem: Wann kommt die Reform der Reform?

Stefan Matthaei

geboren in Augsburg, arbeitet als Softwareentwickler in Nürnberg. Er engagiert sich in der Jugendarbeit bei den Pfadfindern (Katholische Pfadfinderschaft Europas). Eine seiner großen Leidenschaften sind Rucksackreisen, bevorzugt in Skandinavien (Norwegen, Schweden, Island) , wo die Natur noch unberührt ist.